Man met twee rijbewijzen moet er één inleveren Sander Bral

24 maart 2019

Het politiewijkteam Noord zette gisteren een actie ‘Noorderlicht’ op. Er werd een verkeersdispositief aan de driehoekstraat in Ekeren opgezet en overlastinstellingen uit de regio werden bezocht. 43 personen werden gecontroleerd onder wie één persoon nog op te sporen viel. Er werden ook 24 auto’s gecontroleerd. Vier personen legden een positieve ademtest af en moesten respectievelijk voor drie en zes uur hun rijbewijs inleveren. Eén bestuurder had drugs genomen en zag zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Dan was er nog één iemand die twee rijbewijzen had. Eén ervan werd ingehouden om over te maken aan het gemeentebestuur. Er werden ook 28 verkeersinbreuken vastgesteld.