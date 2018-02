Man laat 'grote boodschap' achter in parking 16 februari 2018

Een supermarkt in de Kloosterstraat in Ekeren kreeg woensdagochtend ongewenst bezoek. In de ondergrondse parking ontdekte een winkelbediende dat iemand een grote boodschap had achtergelaten tussen de wagens. Op camerabeelden was te zien hoe een man zijn behoefte deed en nadien wegreed in zijn auto. De 55-jarige verdachte kon door de politie geidentificeerd worden dankzij de kentekenplaat van zijn wagen. Hij kreeg de politie over de vloer, die hem confronteerde met de camerabeelden. (BSB)