Maatregelen moeten leefbaarheid buurt Oude Landen verzekeren (en verbeteren) ADA

02 maart 2019

19u56 0 Ekeren De stad Antwerpen heeft maatregelen vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de leefomgeving rond de Oude Landen in Ekeren leefbaar blijft als de nieuwe bovengrondse spoorkruising in een feit is. Zo komen er geluidswerende muren, nieuwe sportinfrastructuur en een waterpark. De extra spoorkruising is nodig om de goederentreinen vlot van en naar de haven te loodsen.

De bestaande spoorvertakking Schijn is een zeer druk spoorknooppunt tussen het rangeerstation en het binnenland. Alle goederentreinen die de Antwerpse haven binnen- of buiten rijden passeren voorbij deze flessenhals. Ze dienen letterlijk te wachten als er een trein binnen of buiten rijdt. Dit verlaagt de concurrentiekracht van spoortransport tegenover wegverkeer. Om dit probleem op te lossen komt er een nieuwe bovengrondse spoorkruising ter hoogte van de Oude Landen in Ekeren. Zo wordt er extra capaciteit gecreëerd en kunnen goederen sneller in en uit de haven via het spoor.

Om de levenskwaliteit van de buurt niet in het gedrang te brengen, heeft de stad haar principes vastgelegd voor een betere inpassing van de sporen in de kern. Zo kunnen onder andere geluidswanden langs de sporen, de aanleg van een recreatiebuurtpark en waterpark, een fietspad langs de Prinshoeveweg naar de districtskern en de nieuwe fietsostrade R2 richting Merksem mee opgenomen worden in de omgevingsvergunning. “Een deel van de spoorlijn heeft nog geen geluidschermen. Met de spoorwerken zal hier definitief verandering in komen en komen er schermen bij aan de kant van de huizen”, zegt schepen Koen Kennis. “Dit is iets waar het district en de stad geen duimbreed meer op toegeven. We kiezen voor minder geluidsoverlast dan vandaag.”

Een nieuw sport- en recreatiepark moet dan weer een aanvulling zijn op de bestaande sportinfrastructuur en de fietsostrade R2 langs de spoorbocht moet worden verlengd. Ook wil de stad zich engageren om een toegankelijk boslandschap te realiseren. Er komt een extra waterpark in de weides langs de Prinshoeveweg dat toegankelijk zal zijn voor natuurliefhebbers, spotters maar ook gewone recreanten. Een padenstructuur zal je door rietkragen, nat grasland en een meanderende loop voor de Oude Landsebeek en Laarsebeek leiden. Beide beeklopen krijgen nieuwe spoorbruggen zodat water, dieren en recreanten hier veilig onderdoor de sporen kunnen.