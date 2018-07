Maak kennis met styliste van Den Bierpruver METER MIA HOEYKENS MAAKT 35STE KOSTUUM VOOR BEKEND STANDBEELD ALFONS SCHRYVERS

04 juli 2018

02u50 0 Ekeren Wie vaak langs 'Den Bierpruver' passeert, heeft het vast al opgemerkt: het trotse standbeeldje krijgt van tijd tot tijd een uniek kostuumpje aangemeten. Tijd voor een babbel zijn 'persoonlijke styliste'

en meter Mia Hoeykens (65), die net haar 35ste outfit heeft afgewerkt.





Inwoners van Ekeren staan in de regio ook wel bekend onder hun bijnaam 'de bierpruvers'. Om dat te onderstrepen, werd eind 1990 een bronzen beeldje ontworpen van een ventje die een aker in de hoogte houdt, een koperen ketel waarin vroeger bier werd gebrouwen. Begin vorige eeuw kenden de Ekerse brouwerijen een enorme groei nadat de stad Antwerpen destijds op haar grondgebied een belasting invoerde op het brouwen van bier. Vandaag staat het beeldje, hoog op zijn sokkel, op het vernieuwde Kristus Koningplein in het centrum van Ekeren. Mia Hoeykens werd de trotse meter van Den Bierpruver. "Of ik trots ben op deze titel? Wees maar zeker", lacht Mia. "Ik kan een beetje naaien en daarom werd beslist om bij speciale gelegenheden 'de pruver' aan te kleden met een typisch kostuumpje. Ondertussen telt zijn garderobe al 35 stuks. Voor het eerste kostuumpje trok ik met een oud laken verschillende keren naar het beeldje om een basispatroon te maken. Zijn eerste outfit heb ik gemaakt naar het evenbeeld van de gelijknamige Ekerse carnavalsvereniging en dateert van 1992. Voor mij nog altijd een emotioneel kostuum."





Tentoonstellingsruimte

Elke Ekerse vereniging die een belangrijk jubileum heeft te vieren, neemt contact op met Mia. "Zij bezorgen mij hun uniform en daarmee ga ik aan de slag om er een mini-versie van te maken." Mia zorgt zelf voor het nodige materiaal. "Er zijn outfits die mij om en bij de 100 euro kosten." Tot voor enkele jaren stonden alle kostuumpjes is een etalagekast op het Ekerse districtshuis maar na renovatiewerken was hiervoor geen plaats meer. "Momenteel bewaar ik alle tenues bij mij thuis en worden ze geregeld gewassen. Ik hoop dat het districtsbestuur een nieuwe permanente tentoonstellingsruimte zal vinden waar alle kostuumpjes door iedereen kunnen bewonderd worden".





De Bierpruver blijft telkens ongeveer drie weken aangekleed. Momenteel draagt hij trots een Rode Duivels-tenue. "Zo blijft hij staan tot na de finale van het WK, ongeacht de uitslag", zegt Mia vastberaden.





