Lokaal talent gezocht voor Hagelkruisfeesten 22 juni 2018

Om hun 20ste editie te vieren zetten de organisatoren van de Ekerse Hagelkruisfeesten op zondag 1 juli lokaal talent in de kijker. In het Klein Hagelkruis op de hoek met de Vuurkruisenstraat komt een openluchtpodium. Onder de noemer 'Ekeren zoekt talent' is er vanaf 14 uur een free podium. Het podium staat ter beschikking van alle Ekerenaars, jong en oud, voor alle genres van podiumkunsten. Een act mag niet langer dan 5 minuten duren. Inschrijven kan via 0475/39.38.85. Deelname is gratis. Het springkasteel wordt voor de 20ste editie ingeruild voor een nog grotere attractie. De traditionele rommelmarkt in het Kleine Hagelkruis, Beenhouwersstraat, Pastorijveld en Voetboogstraat blijft behouden. (FSE)