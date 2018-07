Linah maakt eerste viergeslacht rond 17 juli 2018

Met de geboorte van Linah Siddigi heeft de familie haar eerste viergeslacht. Linah is het dochtertje van Djendy Verhaege, dochter van Ella Van Waelendael (57) die op haar beurt dochter is van Angelina Hoedenvangers (89). Overgrootmoeder Angelina werkte vele jaren als vrijwilliger bij het Kinderheil aan de Frans Lenaertsstraat in Ekeren en veel baby's werden er door haar gewogen. Ook alle jonge moeders werden er door haar ontvangen. Ze is bijzonder trots op haar viergeslacht en de naam Linah maakt haar nog trotser. Volgens haar verwijst hij naar het laatste stukje van haar eigen voornaam.





(FSE)