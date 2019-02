Leerlingen O.L.V-Lourdesinstituut brengen musical over pesten Alfons Schryvers

07 februari 2019

13u10 0 Ekeren Op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari geven de leerlingen van de derde graad van het O.-L.-V. van Lourdesinstituut, Ekeren, het beste van zichzelf in de musical ‘Tussen hemel en aarde’ in de Ekerse Theaterzaal.

De musical vertelt het verhaal van Lisa die gepest wordt en door een verkeersongeval in een coma belandt. Het verhaal speelt zich af in de ziekenhuiskamer en de droomwereld waar ze tijdens haar coma in vertoeft. Met deze musical werkt de school rond het thema pesten. Het is een zwaar thema, maar wel verpakt in een goed verteerbaar verhaal, doorspekt met de nodige humor. Niet enkel het thema staat centraal, ook de talenten van de kinderen worden aangesproken. Alle liedjes worden live gebracht. De musical werd geschreven door turnleerkracht Wim Jacobs. Repeteren gebeurde tijdens de middagpauzes en de kinderen offerden veel van hun speeltijden op om de scènes, liedjes, dansjes en decorwissels tot in de puntjes te verzorgen. Er zijn nog tickets te verkrijgen voor de voorstelling van zaterdag 16 februari om 13.30u. Reserveren kan via emailolv-ls@telenet.be met vermelding van naam en aantal. De tickets kosten 10 euro.