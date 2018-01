Lading plastic verspert twee rijstroken A12 24 januari 2018

Een vrachtwagen met plastic afval kantelde gisterochtend in de bocht van het knooppunt Noord tussen de A12 en de E19 richting Nederland. Om een nog onbekende reden verloor de trucker rond acht uur de controle over zijn voertuig in de bocht van de A12 ter hoogte van Ekeren. De truck kantelde en door de klap verloor de chauffeur zijn lading plastic afval. Dat lag verspreid over de rechterrijstrook en de pechstrook. De hulpdiensten moesten ter plaatse komen om de vrachtwagen te takelen en de berg afval op te ruimen. Ongeveer twee uur en veertig minuten na het ongeval kon de weg weer volledig vrijgemaakt worden. Er was vrij weinig verkeershinder. (BSB)