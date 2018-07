Kurt Van Noten lijsttrekker voor Vlaams Belang 18 juli 2018

Districtsraadslid Kurt Van Noten trekt de lijst van het Vlaams Belang voor de Ekerse districtsraad. Fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad Filip Dewinter duwt de lijst. Op twee staat districtsraadslid Yolande Boudewijns en drie is voor de eerste nieuwkomer Filip Van den Broeck. Op vier staat huidig Antwerps gemeenteraadslid Wim Van Osselaer die graag de overstap wil maken naar de districtsraad. De vijfde plaats is voor Iris Marynissen. Zij woont in de wijk Rozemaai, die vanaf 1 januari 2019 bij Ekeren wordt gevoegd.





Marc Wouters, op plaats 8, stond zes jaar geleden nog op de districtsraadslijst van N-VA, maar maakt nu de overstap.





Momenteel heeft de partij drie verkozenen. (FSE)