Kunstwerk voor koning van de Lustige Gans 18 mei 2018

In Ekeren is Luc Peeraer (50), koning van de Lustige Gans Ekeren, ontvangen op het districtshuis. Luc wist op 25 februari de felbegeerde ganzenkop te bemachtigen en zich voor de tweede maal te laten kronen als koning van zijn maatschappij. Uit handen van districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) kreeg de Mariaburgse fijnkostslager een bijzondere trofee. De voorbije jaren kreeg de koning steeds een foto van hem met de ganzenkop in zijn handen. "We wilden geen tweede foto geven en daarom deden we een beroep op beeldhouwer Raf Thys. Hij maakte een kopie van de ganzenkop die afgebeeld staat op zijn kunstwerk 'De Gansrijders' aan de Driehoekstraat. Als we ooit een keizer in ons midden krijgen zal het misschien wel een bronzen uitvoering worden", zei de districtsburgemeester.





(FSE)