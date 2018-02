Kloosterstraat zes weken vroeger klaar 16 februari 2018

De Kloosterstraat in Ekeren is gisteren opnieuw open gegaan voor alle verkeer. De nieuwe Kloosterstraat is vanaf nu enkelrichting tussen Moretuslei en Driehoekstraat. In dit gedeelte was de straat te smal voor twee rijrichtingen. Dat zorgde voor een onveilige situatie rond de schoolomgeving. De nieuwe situatie komt ook de parkeergelegenheid ten goede met meer dan tien extra plaatsen in de zone tussen de Blarenstraat en de Driehoekstraat. Voor de voetgangers werd het voetpad verbreed. Vanaf maandag 19 februari rijdt De Lijn opnieuw via de normale route. Het district Ekeren is zeer tevreden dat ongeveer zes weken voor de geplande einddatum alle straten terug kunnen opengesteld worden.