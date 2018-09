Kids Happening 04 september 2018

02u40 0

Chiro Tempo organiseert op zondag 9 september een Kids Happening in de lokalen aan de Frans Lenaertsstraat 8. Van 14 tot 18 uur kunnen de kids zich uitleven op attracties en speeltuigen terwijl ouders, grootouders en sympathisanten gezellig kunnen bijpraten of info inwinnen in het praatcafé. De kinderen dienen evenwel steeds door een volwassene begeleid te zijn en de inkom is gratis.





Speelkaarten en dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen en het is dankzij de opbrengst van de consumpties, en de inzet van vele vrijwilligers, dat het kidsevenement gratis kan aangeboden worden. (FSE)