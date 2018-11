Kerstactiviteiten gaan van start Alfons Schryvers

30 november 2018

In het district Ekeren wordt de energiezuinige led-kerstverlichting op zaterdag 1 december aangestoken. Dit jaar wordt de straatverlichting uitgebreid met een grote kerstboom van 6 meter hoog op het Kristus Koningplein. Die vormt een link naar de eindejaarsactie van de leden van plaatselijke handelaarsvereniging “Ekeren WinkelDorp”. Aan iedere deelnemende handelaar zal een versierde kerstboom staan. In de etalage vinden de klanten een vaas met kerstballen. Wie het aantal kan raden, of het juiste aantal zo dicht mogelijk benadert, wint in 2019 een jaar lang gratis winkelen ter waarde van 3.650 euro. Verder delen deelnemende handelaars tot en met 31 december lootjes uit waarmee klanten kans maken op één van de 40 andere prijzen. Op zaterdag 22 december organiseren de Bierpruvers en Ekeren WinkelDorp op het Kristus Koningplein “Kerst op het Plein”. Om de dorpskern in Ekeren te versterken, ondersteunt het district de lokale economie. Initiatieven zoals het ophangen van sfeerverlichting tijdens de eindejaarsperiode worden dan ook aangemoedigd en financieel ondersteund. Het district zorgt met bomen, en een kerststal, voor de nodige sfeer.