Kenny en Mick doen gooi naar titel 'Ink Master' 22 januari 2018

Kenny Thys (27) uit Ekeren en Mick van Wassenhove (26) uit Wilrijk zijn te zien in het tweede seizoen van 'Ink Master' van tv-zender Spike. Het programma is gebaseerd op de gelijknamige Amerikaanse show. Die loopt al acht seizoenen. De Vlaams-Nederlandse versie is nu aan het tweede seizoen toe.

Tien Nederlandse en Belgische tatoeëerders nemen het tegen elkaar op. Ze moeten verscheidene opdrachten uitvoeren om techniek en creativiteit te testen. Twee kandidaten komen uit het Antwerpse.





Kenny Thys werkt ongeveer vier jaar als professioneel tatoeëerder. "Ik leerde het vak bij Roland van Needle Doctor, één van de eerste tatoeëerders van België", vertelt hij. "Mijn specialiteiten zijn traditional, neo-traditional en colour. In Ink Master wil ik mezelf testen, kijken hoe ver gevorderd ik ben als artiest."





Mick van Wassenhove leerde het vak van zijn ex-vriendin. Momenteel werkt hij, net zoals medekandidaat Kenny, bij Royal Bastard Tattoo in Antwerpen. "Mijn specialisaties zijn black & grey, geometrisch en dotwork", zegt Mick. "Ik wil me in Ink Master bewijzen als artiest. Dit programma is één groot avontuur."





Vorige week was de eerste aflevering van 'Ink Master - Meesters van de Lage Landen' te zien. De volgende afleveringen worden elke maandagavond om 22 uur uitgezonden op de Viacom-zender Spike. Ter info: Proximus kanaal 134, Telenet kanaal 31. (DND)