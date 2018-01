Kandidaten cultuurprijzen 26 januari 2018

Het Ekerse districtsbestuur wil het culturele leven aanmoedigen door het uitreiken van de tweejaarlijkse cultuurprijzen aan mensen en verenigingen. Daarom doet het district een oproep aan inwoners en verenigingen om nominaties in te dienen. Elke inwoner van Ekeren, en vereniging die haar werking in Ekeren heeft, kan kandidaten voordragen. De genomineerden moeten initiatieven genomen hebben om Ekeren cultureel op de kaart te zetten en om mensen bij elkaar te brengen. Nomineren kan tot 1 maart. De uitreiking van de prijzen heeft plaats op 16 mei, om 20 uur, in de trouwzaal van het Ekerse districtshuis. De voorwaarden waaraan de genomineerden moeten voldoen zijn te vinden op www.ekeren.be (FSE)