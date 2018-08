Jubileumeditie van festival cirque@taque 09 augustus 2018

Zondag 11 augustus is de evenementenweide van het Ekerse park Hof De Bist, aan de Veltwijcklaan, opnieuw de place to be voor muziekliefhebbers. Voor hun 20ste editie van het gratis muziekfestival cirque@taque hebben de organisatoren alles uit de kast gehaald met ondermeer een verrassingsshow, een bijna dubbel zo groot podium en een ruimer aanbod aan randanimatie. Van 14 uur tot 1 uur 's nachts komen tien dj's het beste van zichzelf geven op twee podia. Op het hoofdpodium krijgen bezoekers een waaier van muziekgenres te beginnen vanaf 12 uur met optredens voor kinderen en jongeren. Bezoekers wordt gevraagd om met de fiets te komen en de wagen thuis te laten. Het volledige programma op www: cirqueat.be (FSE)