Jubileumconcert acht C-koren Alfons Schryvers

01 februari 2019

Zaterdag 16 februari, te 20 uur, en zondag 17 februari, te 15 uur, zullen alle acht Ekerse C-koren een jubileumconcert geven in de Blauwe Zaal van de Singel te Antwerpen, dit ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. In oktober 1968 werd gestart met jeugdkoor (8-14 jaar) ‘De Lambertijntjes’ en het volwassenkoor (vanaf 16 jaar) ‘Con Amore’ op initiatief van toenmalige onderpastoor van de Sint-Lambertusparochie, Jef Cleymans die vanaf de start de bezielende kracht was en bleef. Wat toen niemand kon voorspellen, was de steeds groeiende belangstelling voor het koorleven in Ekeren want intussen tellen de C-koren niet minder dan 350 zingende leden, verdeeld over acht koren : De Lambertijntjes (5-8 jaar), De Lambertijnen (8-12 jaar), Carmina (11-18 jaar), Cantilene (18-25 jaar), Caljenté (25-50 jaar), Con Amore (vanaf 25 jaar), Cantando (na stemselectie) en Cantabo (schola gregoriana). Zij zijn hiermee de grootste koororganisatie van het land geworden, wel te verstaan steeds op vrijwillige basis, vaak in familieverband. Zo zullen op de jubileumconcerten niet alleen grootouders samen met hun kleinkinderen op het podium staan maar ook neven en nichten met ooms en tantes, grote broers en kleine zus, vader en moeder met kroost. Er mag dus echt van een familieconcert gesproken worden. In voorverkoop kosten tickets 15 euro of 10 euro (-18 jaar) en aan de kassa wordt dat 18 euro en 12 euro terwijl kinderen jonger dan 5 jaar gratis toegang hebben. Tickets kunnen tot en met 14 februari besteld worden via www.c-koren.be of via 0493/079309.