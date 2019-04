Jongeren nemen sportpark in gebruik Alfons Schryvers

06 april 2019

Met veel acrobatie hebben jongeren in het Ekerse Veltwijckpark een nieuw sportpark in gebruik genomen. Het is een combinatie van een park om te skateboarden, een basketbalveld en een trapveldje. De infrastructuur werd aangelegd ter hoogte van de Villa Geniets, in de Veltwijcklaan, op het vroegere B-terrein van Germinal. Het district investeerde hiervoor 240.000 euro. De aanpalende zone is aangelegd met picnic tafels- en banken. De monumentale plataan, naast villa Geniets, kon behouden worden en komt nu prachtig tot zijn recht. Professionele skaters gaven advies over het concept van het toekomstig skateboardpark. Zij kozen voor de quartre pipe en drie verschillende funboxen, al dan niet met rail. Daarachter ligt dan een half basketbalterrein met 1 doelpaal en een veld met officiële afmetingen en een uitloopzone. Het is een apart terrein maar wel met dezelfde materialen doorgetrokken. Het basketterrein ligt iets hoger zodat vallende skateboards niet op het terrein zouden rollen. Het verhaal van een nieuwe skateramp is al meer dan tien jaar oud. Met het opstarten van het beheersplan voor de heraanleg van het park in 2015 werd een projectgroep opgestart om de locatie van het nieuwe skatepark mee te bepalen. In mei 2016 werd voor de veiligheid beslist om het afgeleefde vroegere skatepark onder de bomen af te breken. De officiële opening gebeurde door districtsschepen Annemie Plompen (N-VA).