Jong en oud zingt Driekoningen 02u32 0 Foto De Freine Kinderen in Ekeren zingen voor snoep en een mandarijntje.

Het is traditie: op 6 januari trekken de drie koningen er op uit om van deur tot deur het gekende liedje te zingen. In Antwerpen en districten leeft die traditie duidelijk nog. Kinderen én volwassenen trokken straat op verkleed als Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten die geleid door een heldere ster Jozef en Maria bezochten in de stal waar Jezus geboren werd. In Ekeren verzamelden heel wat kinderen uit de Poorthoflaan en de Leerhoekslaan om samen te gaan zingen. Als beloning kregen ze heel wat snoep en hier en daar toch een gezond mandarijntje.





In Hoboken trekken de 'Drie Koningen van 't Macadammeke' al voor het 41ste jaar op rij de straat op. Een groep van acht volwassenen trekt drie dagen lang de straat op met een eigen versie van het bekende Driekoningenlied.





"Alles begon met een weddenschap in een bugalowpark waar we met vrienden van bungalow naar bungalow trokken en zongen voor het goede doel. Die traditie blijven we verder zetten. Dit jaar zingen we voor Het Dolfijntje in Willebroek. Dat is een snoezelzwembad voor mensen met een hersenletsel", legt Lieve De Boeck uit. In totaal werd er zo een 2.400 euro bij elkaar gezongen. (ADA)





De Freine De 'Drie Koningen van 't Macadammeke' zingen in Hoboken voor het goede doel.