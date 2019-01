Jo Van Hertbruggen wint jaar gratis winkelen Alfons Schryvers

25 januari 2019

10u48 0

Ekerenaar Jo Van Hertbruggen (54) is winnaar van de eindejaarsactie georganiseerd door de handelsvereniging Ekeren Winkeldorp. De winnaar kreeg voor 3.650 euro aan waardebons goed voor een jaar gratis winkelen. Jo doet al zijn boodschappen in Ekeren en is een trouwe klant bij de Ekerse winkeliers. In totaal waren er dertig winnaars. De tweede plaats ging naar de familie De Clerck-Michiels. Zij wonnen een gouden ring en een pakket waardebons. De derde prijs, een Armani-uurwerk en waardebons was voor Richard Lingier. De deelnemers aan de eindejaarsactie moesten raden hoeveel kerstballen er in de etalage van de deelnemende handelaars lagen. Met 1.315 kerstballen gaf Jo het juiste antwoord. In totaal werden er zo’n 30.000 deelnemerskaarten ingezonden. Het was al de twaalfde eindejaarsactie van de handelsvereniging Ekeren Winkeldorp met een totale prijzenpot goed voor 10.700 euro. Ook dit jaar komt er opnieuw een eindejaarsactie.