Je bent nooit te oud om te leren: Ekerse Anne-Marie (73) is oudste bachelorstudente aan UAntwerpen Annelin Marien

12 maart 2019

18u57 0 Ekeren Er zijn dit jaar achttien 65-plussers ingeschreven aan de UAntwerpen, en één daarvan is de 73-jarige Anne-Marie De Staelen. Anne-Marie studeert Geschiedenis, is de oudste ingeschreven bachelorstudente aan de UAntwerpen, en de op twee na oudste studente aan de universiteit, na één 78-jarige masterstudent en één 73-jarige doctoraatstudent. Na 25 jaar bij een chemiebedrijf gewerkt te hebben en zeven jaar in China te hebben gewoond, geniet ze nu van haar pensioen, thuis in Ekeren, maar ook tussen de boeken en de schoolbanken op de universiteit. Niet het pensioen waar de meeste jonge studenten meteen van zouden dromen, maar “als oudere moet je in contact blijven met jongeren om zelf jong te blijven”, aldus de 73-jarige studente.

Oude Belgen en Romeinen

Geschiedenis was altijd al een grote interesse voor Anne-Marie, al van kinds af aan. “In de lagere school zat ik altijd al met grote oren te luisteren wanneer er verteld werd over de oude Belgen en de Romeinen, en ook in het middelbaar heb ik altijd graag geschiedenis gedaan. Maar ik ben op mijn 18 meteen beginnen werken, want wij hadden vroeger geen centen om te gaan studeren.” Die droom is in 2015 dan toch in vervulling gegaan: nadat ze enkele openlesdagen in de krokusvakantie had gevolgd, is Anne-Marie in september dat jaar begonnen aan haar bachelor Geschiedenis.

Als ik maar een 10 heb, ben ik wel teleurgesteld, maar dat ligt aan mezelf, dan had ik maar beter moeten studeren. Anne-Marie

Uitstelgedrag

Anne-Marie volgt nu zo’n drie à vier vakken per jaar, en die kiest ze naargelang haar eigen interesse. “Maar de lessen mogen niet op woensdag vallen, want dan ga ik mijn kleindochter van school halen.” zegt ze. En de 73-jarige is nog een goede student: ze had nog maar één herexamen. “Daar ben ik te laat aan begonnen,” geeft ze toe, “ik had nog gehoopt op een 10, maar het was een 9.” Anne-Marie zit tijdens examenperiodes dus zoals elke student met haar neus in de boeken, maar ze betrapt zichzelf er ook vaak op dat ze, zoals wel meerdere studenten, alles op het laatste moment nog moet doen. “In het middelbaar al zeiden ze tegen mij dat ik mijn lessen het hele jaar door moet bijhouden, maar dat doe ik dus nog altijd niet”, lacht ze. “Als ik dan een 10 heb, ben ik wel teleurgesteld, maar dat ligt aan mezelf, dan had ik maar beter moeten studeren.” Verder haalt de 73-jarige studente meestal cijfers tussen de 12 en de 14.

Ik dacht altijd: die jongeren zullen wel niet met een oudere vrouw komen praten, maar eigenlijk gaat dat heel goed! Anne-Marie

Study-buddy

Tijdens de lessen zelf heeft Anne-Marie geen problemen om vrienden te maken met de jongere garde. “Ik dacht altijd: die jongeren zullen wel niet met een oudere vrouw komen praten, maar eigenlijk gaat dat heel goed. Ik heb al een paar vrienden, en ik heb wel vaak een compagnon die tijdens de lessen naast mij komt zitten. De andere studenten zijn altijd heel vriendelijk en behulpzaam. Ik heb eens een groepswerk moeten doen met nog vijf jonge gasten, en dat ging heel vlot. Daar had ik op voorhand wel een beetje schrik voor, want ik kende nog niemand van die jongens. Maar iedereen had zijn deel en ze waren heel tevreden van mijn werk, daar heb ik wel plezier aan gehad.”

Een diploma hoeft Anne-Marie niet per se te halen. “Het is me vooral te doen om mijn brein wat aan de gang te houden, want ik denk niet dat als ik op mijn 80e een diploma krijg, ik daar nog iets mee ga doen”, lacht Anne-Marie. “Ik doe dit vooral om bezig te blijven, en jong te blijven, want je bent nooit te oud om te leren.”

Met dank aan dwars, studentenblad UAntwerpen.