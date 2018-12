Jarige Sint Vincentius ontvangen op districtshuis Alfons Schryvers

02 december 2018

Naar aanleiding van hun 150-jarig bestaan heeft het Ekerse districtsbestuur een delegatie van het Woonzorgcentrum Sint Vincentius ontvangen in de trouwzaal van het kasteel Veltwijck. Eind dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de eerste bejaarden hun intrek namen in het toenmalige Ekerse Godshuis. 150 jaar later is het Godshuis op dezelfde plek geëvolueerd tot het moderne woonzorgcentrum Sint Vincentius. Jarenlang was Vincentius het enige rusthuis in Ekeren. De bekende zuster, Zuster Nathalie, kreeg in Ekeren zelfs een straatnaam. Daarnaast zullen nog veel inwoners Paulinneke Pauwels nog wel herinneren. In 1965 was zij de eerste honderdjarige van Ekeren en verbleef in het rusthuis. Die organiseerde toen een optocht door Ekeren, met daarin taferelen uit haar leven. Eind deze maand wordt in Vincentius de 106de verjaardag gevierd van een bewoonster. Zij is dan meteen ook de oudste van Groot-Antwerpen. Tijdens de ontvangst op het districtshuis werd het gulden boek ondertekend en een oorkonde overhandigde aan vertegenwoordigers van Sint Vincentius.