Jarige bib Driehoek krijgt gedicht cadeau 27 februari 2018

Met taart, bubbels en 'Lezer' een nieuw audiovisueel stadsgedicht van Maud Vanhauwaert, kreeg bibliotheek Driehoek in Ekeren zaterdag een geslaagd 50ste verjaardagsfeest. De bib was drie maanden gesloten voor een grootscheepse renovatie, dus het verjaardagsfeest was meteen ook een soort openingsfeest.





De bibliotheek is op het gelijkvloers helemaal opnieuw ingericht. Met een 'leesnest' voor de jongste lezertjes, een koffiehoek met kranten op papier en tablets en een nieuw infopunt voor boekentips of hulp staat 'beleving' voortaan centraal in plaats van 'uitlening'.





Om de muziekwerking te ondersteunen staat er in bib Driehoek een digitale jukebox. Dat is letterlijk een oude jukebox die omgebouwd werd en voorzien van 2 computers met touchscreens en hoofdtelefoons. Bezoekers kunnen hiermee nieuwe muziek ontdekken en grasduinen in de collectie. Ook interessante websites over muziek krijgen een plaats in de jukebox. Wie een werk wil uitlenen kan nu ook terecht aan een zelfuitleeninstallatie. De renovatie krijgt overigens nog een staartje, want ook de ramen en de mozaïek in keramiek in de voorgevel van kunstenaar Herman Wauters zullen tegen 2019 nog worden opgefrist. (DILA)