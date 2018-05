Jaan Bal is sportfiguur van het jaar 04 mei 2018

Tijdens de traditionele viering van de Ekerse sportkampioenen werd de trofee van Ekerse Sportfiguur uitgereikt aan Jaan Bal (17). Jaan is een beloftevolle meerkamper en studeert aan de topsportschool in Gent. Als 17-jarige scholier sprint hij sneller, springt hij hoger en loopt hij een betere 400 meter dan veel volwassenen. In 2017 behaalde Jaan maar 8 kampioenstitels en verscheen hij 9 keer in de top 3 van de Belgische ranglijsten op de 60, 100 en 200 meter sprint, op de 60 en 110 meter horden en bij het polstokspringen. In februari werd hij Belgisch kampioen meerkamp indoor.





(FSE)