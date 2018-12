Isabellalei en Marcel De Backerstraat krijgen gescheiden riolering Alfons Schryvers

21 december 2018

Al enkele weken voeren nutsbedrijven werken uit in de Isabellalei en de Marcel De Backerstraat in Ekeren, als voorbereiding op een heraanleg. Beide straten krijgen gescheiden riolering. Deze werken worden in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase, de Isabellalei, moet tegen begin februari klaar zijn. De tweede fase omvat de werken in de Marcel De Backerstraat, tussen de Isabellalei en de Kapelsesteenweg, en loopt tot april. Als laatste komt het deel van de Isabellalei, tot aan de Veltwijcklaan. Die werken moeten tegen begin juli klaar zijn. De werken hebben ook gevolgen voor het verkeer. De Isabellalei zal afgesloten zijn en de Marcel De Backerstraat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Er is een omleiding via de Veltwijcklaan, Kapelsesteenweg, Schriek, Korte Bist en Bist. In een deel van de Marcel De Backerstraat wordt bermparkeren ingevoerd.