Inschrijvingen Dorpsdag Alfons Schryvers

22 februari 2019

Middenstandsvereniging Ekeren Winkeldorp (EWD) organiseert op zondag 2 juni haar 41ste Dorpsdag. Nieuw is dat, op vraag van de deelnemers, de Dorpsdag pas om 19 uur wordt afgesloten. Dat is een uurtje later dan gebruikelijk. Het parcours blijft behouden op Dorpsstraat, Kloosterstraat tot Lange Sterrestraat, Driehoekstraat tot Blarenstraat, Groot Hagelkruis tot Steenstraat en Markt. Op het Kristus Koningplein komt een kinderdorp met allerlei attracties. EWD rekent erop dat veel lokale handelaars zullen deelnemen maar ook verenigingen en ambulante handelaars zijn meer dan welkom. De enige mannier van inschrijven is via de website van EWD op www.ekerenwinkeldorp.be/dorpsdag. Inschrijvingen dienen te gebeuren voor 1 mei of tot er geen plaatsen meer beschikbaar zijn. De organisatie mag zich opnieuw verheugen op de medewerking van het Ekerse districtsbestuur en het cultuurcentrum 252 CC.