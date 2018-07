Hevige brand krijgt De Clou niet klein SAUNACOMPLEX HEROPENT VOLGENDE WEEK DE DEUREN SANDER BRAL

13 juli 2018

02u35 0 Ekeren Wellnesscenter De Clou opent volgende week vrijdag opnieuw de deuren. Eind juni ging het hoofdgebouw van het complex in vlammen op bij een accidentele brand. De uitbaters maken hun doorstart in het bijgebouw, dat gespaard bleef. "We moeten door, ook al is het met beperkte capaciteit."

De uitbaters van sauna -en wellnesscomplex Aqua Planet & De Clou in de Ekerse Veltwijcklaan hebben het twintigjarig bestaan van hun zaak nog niet kunnen vieren dit jaar. Op 26 juni brak er door een technische storing aan een elektrisch toestel brand uit in het hoofdgebouw. Heel de blok, inclusief een leegstaand handelspand en vier appartementen die de eigenaars verhuren, gingen in de vlammen op. De brandweer, die met veertig manschappen in de weer was, kon het vuur pas na twee en een half uur onder controle krijgen. Buurtbewoners moesten hun ramen en deuren dicht houden om de gigantische rookwolk buiten te houden. "Een ramp", herbeleeft eigenaar en uitbater Sven Scheers. "Gelukkig raakte er niemand gewond, al was de brand wel enorm verwoestend. Onze vier huurders zijn hun woningen kwijt. Ze konden bij vrienden en familie terecht terwijl ze op zoek gaan naar een andere oplossing. Want de verhuur van appartementen is het laatste waar wij ons nu mee bezighouden. Belangrijker is om de bijbouw met vier sauna-units, die bij wonder gespaard bleef bij de brand, zo snel mogelijk terug operationeel te maken."





Infraroodbed

De vier units kunnen vrijdag 20 juli terug geopend worden. "Elke unit heeft een zwembad, sauna, jacuzzi, infraroodbed, terras en minibar die privé gehuurd kan worden", legt Scheers uit. "Voordien hadden we tien units, maar we moeten verder, hetzij met beperkte capaciteit. Dankzij alle steunbetuigingen die wij na de brand ontvangen hebben, konden we de moed terugvinden om opnieuw te starten. Onze tijdelijke receptie is niet erg mooi, maar de receptionistes zullen onze klanten met de grootste glimlach ontvangen. De telefoon doet het voorlopig ook nog niet, maar er kan gereserveerd worden via onze website."





Twee nieuwe units

Wat er met het afgebrande hoofdgebouw van De Clou moet gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk. "Het is nog afwachten op nieuws van de stad Antwerpen en van de verzekeraar vooraleer we de opties van dat gebouw kunnen bekijken. Voorlopig hebben we die bouw ontkoppeld en dat zal ook nog lang zo blijven. Wel willen we zo snel mogelijk met de bouw van twee nieuwe units starten aan de bijbouw, zodat we de capaciteit kunnen opdrijven tot zes."





Eén van de units reserveren voor twee tot zes personen kan via de website www.declou.be.