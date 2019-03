Herinrichting speelterrein Schoutlaan van start Alfons Schryvers

06 maart 2019

11u06 0

Op 18 maart start de herinrichting van het speelterrein in de Schoutlaan te Ekeren-Donk. Het nieuwe speelterrein krijgt aparte zones per leeftijdscategorie. Zo komt er een zone voor 0 tot 4 jaar, 4 tot 12 jaar en een zone voor vrij spel voor alle leeftijden. De bestaande mini-pitch (voetbal) blijft behouden. Bedoeling van de heraanleg is om het volledige speelplein beter te gebruiken. Op dit moment zorgt de haag, voor de greppel, voor veiligheid. Die greppel wordt breder en krijgt minder steile oevers. De haag kan nadien verdwijnen. De aannemer start op maandag 18 maart en voor de uitvoering van de werken zijn 30 werkdagen voorzien. De werken starten met de afbraak van de bestaande toestellen en grondwerken. Daarna komen de nieuwe toestellen en eindigen de werken met het inzaaien van nieuw gras. Het speelterrein, inclusief de mini-pitch, is tijdens de werken afgesloten en ook tot 6 weken later zodat het gras de kans krijgt om te groeien. De school en sportvereniging blijven bereikbaar via de Schoutlaan. Ruim voor de grote schoolvakantie gaat het nieuwe speelterrein terug open. Voor de herinrichting van het speelplein hield het district een bevraging bij de kinderen en jongeren in de buurt en in de nabij gelegen scholen. Nadien werd de opdracht uitgeschreven met een zogenaamde ‘design & build’. Daarbij moet de aannemer een concreet ontwerp voorstellen waarna ze het mogen bouwen.