Herinrichting speelterrein Schoutlaan start op 18 maart Alfons Schryvers

06 maart 2019

Op 18 maart start de herinrichting van het speelterrein in de Schoutlaan in Ekeren-Donk. Het nieuwe speelterrein krijgt aparte zones per leeftijdscategorie.

Zo komt er een zone voor 0 tot 4 jaar, 4 tot 12 jaar en een zone voor vrij spel voor alle leeftijden. De bestaande mini-pitch (voetbal) blijft behouden. Bedoeling van de heraanleg is om het volledige speelplein beter te gebruiken. De werken duren 30 dagen. De werken starten met de afbraak van de bestaande toestellen en grondwerken. Daarna komen de nieuwe toestellen en wordt nieuw gras ingezaaid. Het speelterrein, inclusief de mini-pitch, is tijdens de werken afgesloten en ook tot 6 weken na de werken zodat het gras de kans krijgt om te groeien.

De school en de sportvereniging blijven bereikbaar via de Schoutlaan. Ruim voor de grote schoolvakantie gaat het nieuwe speelterrein weer open. Voor de herinrichting van het speelplein hield het district een bevraging bij de kinderen en jongeren in de buurt en in de nabij gelegen scholen.