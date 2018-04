Heraanleg verkeersplateau 04 april 2018

02u45 0

In het centrum van Ekeren moet het verkeersplateau op het kruispunt van de Molenstraat/Kloosterstraat heraangelegd worden. Reden is dat een voetganger er tijdens de aanleg doorheen het gestorte beton is gelopen. Omdat er na de heraanleg nog een uithardingsperiode voor het nieuwe beton nodig is zal het kruispunt nog tot 27 april afgesloten blijven. Lijnbussen vanuit het noorden, en auto's, volgen een omleiding via Boerendijk en Driehoekstraat met vervanghaltes ter hoogte van de bestaande haltes. Voetgangers en (afgestapte) fietsers kunnen wel voorbij de werken. (FSE)