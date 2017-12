Heraanleg Dorpsstraat bijna klaar 02u24 0

Nog voor de winteronderbreking heeft aannemer Van Wellen de Dorpsstraat in het centrum van Ekeren bijna volledig afgewerkt. Er werd een eerste asfaltlaag gelegd vanaf het kruispunt Groot Hagelkruis-Markt tot aan het kruispunt Driehoekstraat-Kloosterstraat. In januari volgt dan nog de toplaag en zal het westelijk voetpad aangelegd worden. Normaal zal in de loop van januari de hele renovatie voltooid zijn en zal Ekeren-Centrum opnieuw volop bereikbaar zijn. Dan wordt de Kloosterstraat enkelrichting, vanaf Leugenberg, met een klein stuk dubbelrichting van Moretuslei tot kruispunt Boerendijk-Bilderdijkstraat. (FSE)