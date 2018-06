Guido Belcanto in Veltwijckpark 30 juni 2018

Zondag 8 juli viert Ekeren de Vlaamse feestdag met talent van eigen bodem. De speeltuin in het Veltwijckpark is die dag het decor voor een gratis programma vol muziek van onder meer Guido Belcanto. Ekerenaars kunnen er van 14 tot 22 uur terecht. Daarnaast is er een doorlopend pop-upterras met originele hapjes en drankjes, optredens van verschillende Vlaamse artiesten en nostalgische platen van DJ Sam van Dam. Het programma start met een optreden van Marlijn gevolgd door Bob, Frank en Zussen en, om 19 uur, Guido Belcanto. Kinderen kunnen in de speeltuin terecht voor de Grote Hula Show en de Magic Danny's Crazy Show.