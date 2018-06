Groen kiest voor nieuwe gezichten 29 juni 2018

Ekeren Op haar kandidatenlijst voor de districtsraadsverkiezingen kiest Groen Ekeren voor een mix van jong en oud.

Lijsttrekker is huidig districtsraadslid Ilse De Schutter (58), haar collega in de districtsraad Anny Joossens (58) is lijstduwer.





Voor de komende districtsraadsverkiezingen schuift Groen Ekeren drie prioriteiten naar voor: behoud van open ruimte, veilig verkeer, een beter openbaar vervoer en deelmobiliteit in Ekeren.





Inspraak

Lijsttrekker Ilse De Schutter: "Wij willen op een andere manier aan politiek doen. Inwoners betrekken, nieuwe initiatieven ondersteunen zoals de wijkbudgetten, ruimte bieden aan jongeren en mensen samenbrengen. We gaan voor een menselijk, eerlijk en gezond Ekeren." Op de lijst staan mensen van verschillende achtergronden en leeftijden. Elf vrouwen en tien mannen, vanuit verschillende verenigingen en uit alle wijken. Ook de nieuwe wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn vertegenwoordigd. De partij wil inzetten op beter openbaar vervoer, een fuifzaal, voluit gebruik maken van de adviesbevoegdheid en geen nieuw groot cultureel centrum.





De tweede plaats is voor Guido Staes (54) gevolgd door Lotte Vergauwen (35) en Bert Jorissen (21). Annelies Van Boven (42) maakt de top vijf rond. Lijstduwer Anne Joossen (58) wordt voorafgegaan door Koen Baetens (38).





Momenteel bezet Groen twee van de negentien zitjes in de Ekerse districtsraad. Door de aanhechting van Schoonbroek en Rozemaai komen er vanaf januari twee raadsleden bij. Groen hoopt haar aantal raadsleden te vedrubbelen.





