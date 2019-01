Grenscorrectie is financiële meevaller Alfons Schryvers

10 januari 2019

De ongeveer 5.000 nieuwe inwoners van de vroegere Antwerpse wijken Schoonbroek, Rozemaai en Edisonwijk, die vanaf 1 januari bij het district Ekeren gevoegd werden, mogen een financiële meevaller verwachten. De jaarlijkse premie voor hun autoverzekering zal zo’n tien procent dalen. Reden is dat ze nu officieel niet meer in 2030 Antwerpen maar wel in 2180 Ekeren wonen. Verzekeringsmaatschappijen bepalen hun premie op basis van leeftijd, bonus malus maar ook op de woonplaats van hun klanten en het daaraan verbonden postnummer. Verzekeringsmaatschappijen zien de stad Antwerpen, postnummer 2030, risicovoller dan het district Ekeren met postnummer 2180. Omdat Ekerse autobestuurders, statistisch gezien, minder kans op schadegevallen oplopen is hun verzekeringspremie zo’n 10 procent lager dan in de rest van Antwerpen. Nieuwe inwoners van het district Ekeren moeten zelf geen stappen ondernemen om van het financieel voordeel gebruik te kunnen maken. De verwerking van de postnummers gebeurt automatisch wanneer ze hun verzekeringscontract verlengen.