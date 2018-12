Gestolen fietsonderdelen gevonden bij huiszoeking Sander Bral

18 december 2018

Het politiewijkteam van Ekeren voerde maandag een huiszoeking uit in het kader van een onderzoek omtrent fietsdiefstallen. In de woning van de verdachte werden fietsonderdelen teruggevonden die gelinkt kunnen worden aan zeven gevallen van fietsdiefstal. De voorwerpen werden door de slachtoffers herkend als afkomstig van hun gestolen fietsen. De aangetroffen onderdelen werden in beslag genomen. Het wijkteam onderzoekt nu of de verdachte in aanmerking komt voor de zeven diefstallen.