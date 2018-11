Geschenkbeurs Vlijtige Liesjes Alfons Schryvers

Een aantal creatieve Ekerse dames hebben zich de afgelopen maanden, tijdens hun wekelijkse bijeenkomst in de Mariakapel aan het Groot Hagelkruis, ingespannen om onder andere een aantal knuffels, kerststukjes, patchworkartikelen en wenskaarten te maken. Zondag 2 en maandag 3 december organiseren zij, de Vlijtige Liesjes, hun jaarlijkse geschenkbeurs in hun thuishaven telkens van 10 tot 17 uur.. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het St-Nicolas Weeshuis van het Makeni Ecumanical Centre in Lusaka (Zambia) waar weeskinderen tot de leeftijd van 18 jaar verblijven. Mede dankzij de inbreng van de Ekerse dames wordt het gebouw grondig gerenoveerd. In 2015 kregen de Vlijtige Liesjes de prijs van vrijwilligers van het jaar.