Gert Verhaert van Rustpunt Begrafenissen te zien in nieuwe TV-reeks “Ik wil steeds een zo passend mogelijke persoonlijke uitvaart organiseren” Alfons Schryvers

07 maart 2019

10u47 0

Onder de noemer “Komen te gaan - humor en verdriet achter de coulissen van kisten, kransen en koffietafels” start Eén vanaf 18 maart met een nieuwe human-interestreeks. Eén van de deelnemers is Ekerenaar Gert Verhaert (41), zakvoerder van Rustpunt Begrafenissen. “De reeks zal duidelijk maken dat professioneel omgaan met de dood niet noodzakelijk leidt tot een trieste kijk op het leven. Bovendien weten we niet wat er na de dood komt, of mensen nog iets registreren of weten. Fascinerend, toch?”.

Elke dag sterven er in ons land gemiddeld driehonderd mensen. En dan begint ook het werk van de meer dan zeshonderd begrafenisondernemers die in België actief zijn. Rouwenden bijstaan met de praktische afhandeling van een overlijden is geen gewone job. Het is behoedzaam laveren tussen routine en troost, vakmanschap en betrokkenheid. Dat is acht weken lang te zien in de nieuwe TV-reeks. “Het is een reeks vol ontroerende en aangrijpende verhalen over rouw en verdriet, maar ook over creativiteit in het afscheid en de zalvende kracht van humor. Het is niet alleen een programma over de dood, maar tegelijkertijd ook een ode aan het leven” zegt Gert Verhaert. “Toen ze me contacteerden was ik verbaasd en vroeg me af, waarom ik?. Via research waren ze op de hoogte van mijn persoonlijke aanpak en van het feit dat ik elke dienst afzonderlijk benader en uitvoer. Daarnaast blijf ik steeds zoeken naar vernieuwing binnen de sector. Deze insteek konden ze blijkbaar goed gebruiken. In de eerste aflevering verzorg ik een OCMW-begrafenis van een verongelukte motorrijder. Er komt echter veel meer volk dan verwacht en dan is het improviseren. Ook mijn inspanningen om van een vroegere toonzaal voor auto’s, in Hoevenen, een geschikte plaats te maken voor een begrafenis komt aan bod”.

Zinvol werk

Gert Verhaert volgde studies toegepaste psychologie en had eerst een eigen coachingbedrijf in bijberoep. Na het overlijden van zijn schoonvader besefte hij dat een begrafenisondernemer echt zinvol werk kan leveren en zijn interesse voor het beroep begon te groeien. Na zijn opleiding ging hij enkele jaren in loondienst bij een begrafenisondernemer om vervolgens op eigen benen te staan. In december 2014 startte hij in Ekeren en sinds 2015 heeft hij ook een vestiging in Stabroek, op de hoek van de Smoutakker en de Dorpsstraat, en sinds kort ook een aanspreekpunt in het centrum van Zandvliet. “De uitvaartsector is in beweging. Diensten gaan niet enkel door in een kerk maar eveneens in aula’s en zalen. Daarom heb ik recent, op de Hoge Weg in Hoevenen, een groetruimte, en aula, in gebruik genomen. Tegenwoordig zijn veel begrafenisondernemers aangesloten bij een grote keten maar daar pas ik voor. Een begrafenisondernemer kan het verschil maken door te zorgen voor een zo persoonlijk mogelijke uitvaart. Een uitvaart mag nooit een routine worden”.

Heel divers

De begrafenisondernemers die in de reeks aan bod komen zijn heel divers en komen in aanraking met verschillende geloofsovertuigingen en begrafenisculturen. Ze zijn actief in alle Vlaamse provincies, waardoor ook de regionale verschillen binnen de begrafenissector aan bod komen. In een hoofdzakelijk mannelijke sector hebben de makers bewust geopteerd voor een evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers. Komen te gaan is een programma van Woestijnvis voor Eén. Te zien vanaf maandag 18 maart om 21.25 uur op Eén.