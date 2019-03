Gansrijden verplaatst naar 23 maart Jan Aelberts

12 maart 2019

10u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ekeren Het gansrijden in Ekeren heeft een nieuwe datum: zaterdag 23 maart om 15 uur rijden de deelnemers uit.

Het volksspel werd afgelopen zondag afgelast door het stormweer. De optocht van de De Ekerse gansrijders naar het Kristus Koningplein was geen probleem, maar eens daar gelastte de politie het spel af. De veiligheid van deelnemers en bezoekers kwam door de rukwinden in het gedrang.

Gansrijden is een volksspel waarbij een dode gans ondersteboven aan de galg wordt gehangen. De deelnemers rijden één voor één op hun paard onder de galg door en proberen de kop van de gans eraf te trekken. Diegene die de kop trekt, is de winnaar en wordt tot koning gekroond. Wie dat dit jaar wordt, weten we dus over twee weken.