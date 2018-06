Foodtrucks palmen Hof De Bist in 14 juni 2018

Dit weekend wordt kasteel Hof De Bist, aan de Veltwijcklaan in Ekeren omsingeld door foodtrucks. Kruiden in alle vormen, geuren en kleuren vormen de rode draad. Dat weekend is ook de groepstentoonstelling The Homecoming te bezoeken. Morgen is er een optreden van de lokale eletrowonders Walmok en BAVR en DJ's Igor Gonzaldeano en Mementa.





Zaterdag komen live bands aan bod: jazzensemble Antony Claeys 4tet, rapper Luie Louis en rockband The Subtitles. DJ Makasi draait plaatjes. Zondag 17 juni staat in teken van de allerkleinsten. In het kasteel worden verhaaltjes voorgelezen voor kinderen vanaf 5 jaar en voor de ouders zijn er buiten verschillende optredens. (FSE)