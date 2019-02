Finalisten van Junior Journalist schrijfwedstrijd bekroond Alfons Schryvers

18 februari 2019

10u49 0

Junior Journalist, van het Davidsfonds, is een creatieve schrijfwedstrijd voor kinderen en jongeren en meteen ook de grootste schrijfwedstrijd in Vlaanderen. Hiervoor trekken tientallen plaatselijke Davidsfonds afdelingen aan de kar. De plaatselijke Ekerse afdeling hield haar wedstrijd bij Ekerse scholieren. Het thema van dit jaar was “meesterschap”, in navolging van het project rond Vlaamse Meesters. Het thema komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Vele Vlaamse kunstinstellingen richten de schijnwerpers op de Vlaamse Meesters naar aanleiding van de heropening van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, Bruegel die 450 jaar overleden is, en de restauratie en terugkeer van het Lam Gods naar de Sint-Baafskathedraal in Gent. Ongeveer 200 Ekerse leerlingen stuurden hun werken in. Die werden beoordeeld door een gespecialiseerde jury. Bij de Ekerse lagere scholen werd Noach Rasschaert laureaat. Een eervolle vermelding was er voor Tuur Vanagtmael en Jules Stuyck. Bij de Middelbare scholieren was Wout Schouteden de beste. In deze categorie gingen eervolle vermeldingen naar Eline Geubbelmans, Aaren Van Kerckhoven en Maxime De La Cour. Zowel de laureaten mogen in april nog deelnemen aan de provinciale finale.