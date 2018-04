Fietscross in Hof van Veltwijck 07 april 2018

Zondag 6 mei vindt in Ekeren de eerste editie plaats van Vélo Veltwijck, een recreatieve fietscross rond het waterkasteel Hof van Veltwijck. Op het parcours worden, per leeftijdscategorie, korte races gehouden. De organisatoren, Bruul vzw, is een groep mountainbikers uit het Antwerpse. De races bestaan uit een of meer rondes rond het kasteel, over een technisch parcours met hindernissen. Het eerste startschot wordt gegeven om 13.30 uur en oudere renners starten om 18 uur voor 10 grote ronden. Om veiligheidsredenen is het aantal renners per reeks beperkt. Vooraf inschrijven kost 2 euro voor een kind en 4 euro voor volwassenen.





Alle info en inschrijvingen op www.veloveltwijck.be. (FSE)