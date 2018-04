Fellows Ekeren moet de overwinning aan Guco Lier laten FELLOWS EKEREN - GUCO LIER 72-76 03 april 2018

Ekeren Fellows Ekeren moest zijn meerdere erkennen in Guco Lier, dat zijn achtste zege op rij behaalde en oprukt naar een tweede plaats.

"Alle lof gaat naar Guco Lier", was coach Tom Van den Bosch eerlijk in zijn commentaar. "Het is jammer van het verlies, want ik had graag de laatste twee wedstrijden gewonnen om dan met een goed gevoel de play-offs in te gaan. Onze afwerking was niet goed en we namen veel te overhaaste beslissingen. Scoorden we een periode bijna blindelings, dan is het de laatste weken zoeken en is de focus tegen het einde van het seizoen een beetje weg. Maar het was nu al een betere match. We zijn weer op de goede weg en zullen weer klaar zijn voor de play-offs. We willen weer hogerop en met de gebeurde transfers, zijn we sterk gewapend. Wie onze eventuele tegenstander zal zijn, is nog koffiedik kijken. Het kan Oostkamp of Belgrade zijn. Persoonlijk denk ik dat we als ploeg beter af zijn in tweede klasse. Nu hebben we matchen waarin we het makkelijk hebben en waarin bepaalde spelers de concentratie verliezen. In tweede moet de focus veertig minuten aanwezig zijn", besluit Van den Bosch. (HDKB)