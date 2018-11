Feestbussen tijdens oudejaarsavond Alfons Schryvers

30 november 2018

Inwoners van het district Ekeren die oudejaarsavond buitenshuis vieren kunnen zich opnieuw veilig laten vervoeren door de feestbussen, aangeboden door het district Ekeren en De Lijn. Om dit mogelijk te maken doet het district een financiële tussenkomst die rechtstreeks betaald wordt aan De Lijn. Wie gebruik wil maken van een gratis sms-ticket voor de feestbussen moet zich eerst registreren via een link op www.ekeren.be. Dat kan vanaf 1 december. Na registratie volgt een mail van De Lijn met instructies. Er kunnen maximaal 4 gezinsleden per gsm-nummer geregistreerd worden. Het sms-ticket is geldig vanaf 18 uur op 31 december tot 23.59 uur op 1 januari. Meer informatie over de dienstregeling, en het traject van de feestbussen zijn te vinden op www.delijn.be/oudejaar.