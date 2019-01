Feeëriek licht- en vuurspektakel in Hof de Bist Alfons Schryvers

16 januari 2019

13u18 0 Ekeren In het Ekerse park Hof de Bist, aan de Veltwijcklaan, kunnen bezoekers zaterdag 26 januari, tussen 18 en 22 uur, genieten van het spektakel ‘Vuurvogel en andere vreemde vogels’.

Het is een feeëriek lichtspektakel, met installaties, performances, muziek en theater, voor groot en klein, jong en oud. Het park wordt hiervoor in een mysterieuze wintersfeer gehuld. Paden vol lichtschalen, theelichtjes en vuurslingers leiden je langs prachtige natuurplekjes, wonderlijke verhalen, vreemde snuiters, spetterende vuurshows en adembenemende klank- en lichtspelen.

Het totaalspektakel put haar energie uit vuur en de schoonheid die uit vuur ontstaat. De kracht van de mens om als een feniks uit zijn as te verrijzen, vind je terug in de theatervoorstelling De Vuurvogel van Igor Stravinsky. Ervaar nieuw leven via de Wonderfietsen.

Geniet van adembenemende vuurbollen, wielen en poorten. Houd samen de Vuurcarrousel in beweging en waag u voorbij de duisternis van Smoke On The Water en de Lotusbloemen. Heetgebakerde verhalen brengen verwondering, verwarring, ontroering, troost en kracht. De Vuurdraak en de Gewaande Zoo brengen je terug naar een ver verleden en de Ciné Rio zorgt voor elegante beeldcreaties.

Mensen die hun wens in 2016 meegaven, kunnen het resultaat ervaren in The Walk en de leerlingen van De Waterval denken en werken letterlijk Out Of The Box. In het kasteel kan je opwarmen en wegdromen bij de unieke installatie van Jochem Baelus van Slumberland en genieten van mysterieuze optredens. Als afsluiter is er buiten de Parade van De Machienerie. Het evenement is een initiatief van Cultuurstation Tracé en 252 cc in samenwerking met het district Ekeren, De Waterval, Oxfam Wereldwinkel, Transitie, Eva-centrum en De Machienerie.

De toegang is gratis.