Extra voorsorteerstrook op komst aan Leugenberg Alfons Schryvers

12 april 2019

11u46 0

Begin mei starten aanpassingswerken op Leugenberg in Ekeren. Er wordt een extra voorsorteerstrook, vlak voor de oprit naar de A12, aangelegd. De werken zullen voor heel wat verkeershinder zorgen. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits zal het verkeer richting A12 moeilijk verlopen. Om de hinder te beperken blijft tijdens het uitvoeren van de werken het verkeer richting oprit mogelijk op één rijstrook. Op het kruispunt met Kloosterstraat wordt ook een verhoogd fietspad ingericht. Hiervoor wordt de Kloosterstraat, richting Ekeren, afgesloten voor het verkeer van 6 tot 20 mei. Omleiding naar Ekeren wordt ingesteld via de A12. Ook het openbaar vervoer zal een omleiding volgen. Tijdens de werken blijft fietsverkeer altijd mogelijk. Het einde van de werken is gepland op 28 mei.