Extra parkeerplaatsen op Kristus Koningplein Alfons Schryvers

22 januari 2019

Vanaf deze week worden er werken uitgevoerd om achteruit schuin parkeren te kunnen invoeren op het Kristus Koningplein in het centrum van Ekeren. De werken duren tot 8 februari. Bovendien komen er elders in het district nog andere maatregelen om het aantal parkeerplaatsen te verhogen.

In het oorspronkelijke ontwerp van het nieuwe Kristus Koningplein was rond het plein op 3 kanten enkel langsparkeren voorzien met parkeren in de rijrichting van het doorgaand verkeer. De verschillende adviezen die noodzakelijk zijn bij het ontwerpen van nieuwe straten en pleinen waren immers unaniem negatief over achteruit schuin parkeren. Na een proefproject is het district gedeeltelijk terug gekomen op die negatieve adviezen. Ook op het Kristus-Koningplein kan het district daardoor langs één kant het achteruit schuin parkeren invoeren en zo 5 extra parkeerplaatsen creëren. Tijdens de veranderingswerken kan enkele weken niet geparkeerd worden op het Kristus Koningplein tussen Dorpstraat en Alfons Jeurissenstraat. De werkzone loopt immers tot halverwege de rijbaan. Het doorgaand verkeer moet over de parkeerstrook aan de kant van de bank/opticien. In de Dorpstraat en in het verlengde van de Jozef De Weerdtstraat kan nog wel geparkeerd worden tijdens de werken. Doorgaand verkeer kan de werken steeds voorbij. De wekelijkse markt kan gewoon doorgaan. Alle handelaars staan ongeveer op hun vertrouwde plaats. Het district neemt ook enkele andere maatregelen om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. De tijdelijke parking in het Groot Hagelkruis, met 20 plaatsen, zal omgezet worden in een blijvende parking. Op de parking aan het zwembad zal streng toegezien worden op oneigenlijk gebruik door aanhangwagens, camionetten enz. Tot slot zal de parking aan Hof De Bist op een doordachte manier heringericht worden waardoor het aantal beschikbare parkeerplaatsen er zal verhogen.