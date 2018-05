Extra parkeerplaatsen op komst 12 mei 2018

In Ekeren komen dit jaar, zowel aan het Schindebad als op het Kristus Koningplein, extra parkeerplaatsen. De 66 parkeerplaatsen aan het Schindebad, in de Oorderseweg, zijn onvoldoende zeker nu de nieuwe sporthal van turn- en dansclub Deugd en Moed in gebruik wordt genomen. De parking is er niet alleen voor sporters, ook langparkeerders en klanten van het winkelcentrum laten hun auto er achter. De 22 tot 24 extra parkeerplaatsen aan het Schindebad ontstaan door de herindeling van de ruimte en het creëren van nieuwe parkeervakken op het gras voor het zwembad. Kostprijs: 75.000 euro. Op het Kristus Koningplein, in het centrum van Ekeren, komt schuinparkeren. Dat systeem zorgt voor acht bijkomende parkeerplaatsen.