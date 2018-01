Elke Van Espen nieuwe directeur 252 CC 02u32 0 Alfons Schryvers Elke Van Espen.

Vanaf 1 februari wordt Elke Van Espen (41) de nieuwe directeur van het Ekers Cultuurcentrum 252 CC. Zij volgt Marc Goossens op die dan met pensioen gaat. Elke is een gekend figuur in Ekeren en kent er het reilen en zeilen binnen het plaatselijke socio-culturele verenigingsleven. Elke was eerder onder meer medewerker van federaal parlementslid Monica De Coninck en districtsraadslid voor de sp.a in Ekeren. Ook toen Monica De Coninck Antwerps OCMW-voorzitter werd, stond Elke jarenlang aan haar zijde. Om haar nieuwe taak als directeur, op een objectieve wijze, te kunnen vervullen heeft Elke al haar politieke mandaten neergelegd. Elke kwam als beste uit de selectieproeven en ziet haar nieuwe job als een uitdaging. "Ik zal mijn eerste maanden gebruiken om alle medewerkers beter te leren kennen." (FSE)