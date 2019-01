Ekerse Theaterzaal viert dertigjarig bestaan Alfons Schryvers

17 januari 2019

De vzw Ekerse Theaterzaal (ETZ), in het vroegere Sint Lambertusinstituut aan de Oorderseweg, bestaat 30 jaar. Ondertussen gaven de pioniers van het eerste uur de fakkel door aan de volgende generatie. Dat wordt gevierd op 28, 29 en 30 januari met een show van Circus Ronaldo. De voorbije 30 jaar programmeerde ETZ ongeveer 450 voorstellingen, goed voor een totaal voor bijna 100.000 bezoekers. De eerste jaren waren de optredens enkel bedoeld voor leerlingen van de school. Later werd iedereen toegelaten en groeide de zaal uit tot de eerste cultuurtempel in Ekeren, het Lambertus Vormingscentrum. In 2009 werd een deel van de schoolrefter een volwaardige theaterzaal zaal. Nadien deden veel bekende podiumkunstenaars hun avant-première of hun try-out, in de Ekerse Theaterzaal. Het zesde lustrum wordt gevierd met 3 feestavonden verzorgt door Circus Ronaldo & La Cucina Dell’Arte. Danny en David Ronaldo laten hun circustent thuis en brengen exclusief voor het feestvarken een kleinschalig en intiem programma, aangepast aan de accommodatie van de theaterzaal. Voorstellingen op 28, 29 en 30 januari om 20u. Info en reservering via www.ekersetheaterzaal.be