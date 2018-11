Ekeren Winkeldorp wil geen subsidie Alfons Schryvers

23 november 2018

Naar aanleiding van het recente WK voetbal in Rusland had de Ekerse middenstandsvereniging “Ekeren Winkeldorp (EWD)” een reuzenscherm gehuurd en opgesteld op het Kristus Koningplein om de Ekerenaren sfeervol de wedstrijden van de Rode Duivels te laten beleven. Het Ekerse districtsbestuur wou dit initiatief van EWD, dat mensen samenbrengt, subsidiëren met 1.000 euro per wedstrijd van het Belgisch elftal plus de finale samen goed voor 8.000 euro. EWD verraste het districtsbestuur met de mededeling dat de subsidie niet nodig was en dus niet hoefde uitgekeerd te worden. Op de districtsraad werd door Groen voorgesteld om het voorziene bedrag aan een goed doel te schenken. Het districtscollege bekijkt dit voorstel.